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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Beslemelerden alıp emekliye vereceğiz

04 Nisan 2023, Salı 17:00
Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi: “Sana gelince ‘yok’ diyorlar ama beşli çetelere, beş altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım.”

RECEP GÖREN - ANKARA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında emeklilere yönelik vaadini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şunları kaydetti: “Sevgili halkım, bugün hepinize değil; 15 milyon emekliye sesleneceğim. Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkûm etti. Adına ‘yaşamak’ denirse tabii. Yıllarca bu ülkeye çalışmış, prim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız ekonomik baskı ile evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir, geçmişte emekliler ikramiyeleri ile kendilerine ev alırlardı. Emeklilik çalışmak ile geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye. Hatırlayacaksınız, sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015’ti, bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılanlar, bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı.”

Çifte bayram olacak

“Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım. Emekli kardeşlerim, güzel haberim şu; hakkınız olanı alacaksınız bu bir. Şu andan itibaren emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani, güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Unutmayın, 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Hadi daha ne söyleyeyim... Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım. Yani, bayram çifte bayram olacak.

Söz o baharı sana da getireceğim

“Şimdi hemen bağıracaklar, biliyorum. ‘Vay efendim, parayı nereden bulacaksınız, para yok’ diyecekler. Para var emekli kardeşim, para var. Sana gelince ‘yok’ diyorlar ama beşli çetelere, beş altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım. Sen hiç merak etme. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum; sevdiklerinize, ailelerinize feda ettiğiniz şu kısa hayattan biraz da keyif alın istiyorum. Yani özetle emekli kardeşim, sana söz. Sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal’i takip edin, bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak.” 

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