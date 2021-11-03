Beştepe’de Soros’la irtibatlı danışmanlar var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Beştepe’de Soros ile bağlantılı danışmanlar olduğunu öne sürerek, “Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi’nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros’la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var. Soros’la doğrudan irtibatlı isimlerin yer aldığı meşhur yalı var” ifadelerini kullandı.

T24’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Osman Kavala’yı Soros’çuluk ile suçlu ilan ediyor, peki daha daha önceki iki örnekte suçlu ilân ettiğin kişileri niye serbest bıraktın o zaman?” diye soran Davutoğlu, Erdoğan’ın geçmişte George Soros ile yaptığı görüşmelere işaret etti. Haber Merkezi

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