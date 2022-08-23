DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bütün dünya yüksek enflasyon ve işsizlik tehdidi ile boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, “Hayır, yaşadığımız gezegen olan Dünya’dan bahsetmiyor. Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Bütün dünya yüksek enflasyon ve işsizlik tehdidi ile boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yeni ekonomik politikamızın anlaşılması zaman aldı. Biz neyi nasıl yapmamız gerektiğini iyi bildiğimiz için işimize baktık, köklü bir dönüşümü hayata geçirdik’ dedi. Babacan, Erdoğan’ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki göstererek şu paylaşımı yaptı: “Hayır, yaşadığımız gezegen olan dünyadan bahsetmiyor. Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş.” Ankara - anka

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