Beştepe’yi kullanmayacağız

Altılı masa görüşmeleri sürerken parti kurmayları da hükümet programını çalışıyor. Uzlaşılan başlıklar arasında, “Külliye’nin cumhurbaşkanı tarafından kullanılmayacak olması, TÜİK’e danışma kurulu” gibi vaatler de var.

DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının külliyeyi kullanmayacağını söylüyordu. Komisyon, bu konuda anlaşma sağladı. Diğer yandan kamudaki temsil ve ağırlama giderlerinin de en az yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. Kamuda bazı kurumların temsil ve ağırlama giderleri tartışma konusu oluyordu. İletişim Başkanlığının bu yılki temsil bütçesi 327 milyon TL olarak belirlenmişti. Öte yandan saraylar, yalılar ve köşkler Cumhurbaşkanlığı envanterinden çıkarılacak. Tasarruf kapsamında çakarlı araç kullanımına kısıtlama getirilirken, kamuda çifte maaş uygulamasına da son verilecek. Haber Merkezi

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