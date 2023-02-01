Beytülmale dokunan yanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, sosyal medya hesabında paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Dev dijital pano kuracağım. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları panoya işleteceğim. 418 milyar doları görene kadar, devlete iade edilene kadar durmayacağım. Seçimin ertesi günü çetelerin telefonu acı acı çalacak. Açtıklarında bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum” mesajıyla yayınladığı videoda, grupta konuşmasından şu bölümlere yer verildi: “Halkıma buradan bu konuyla ilgili bir taahhütte bulunmak istiyorum. Ankara’ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı ‘çetemetre’ olacak. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek Ankaralılar da bütün Türkiye de. Vatandaştan çalınan 418 milyar doları burada görünceye kadar, o para devletin kasasına girinceye kadar asla ve asla durmayacağım.”

Ankara - Anka