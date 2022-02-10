10 Şubat 2022, Perşembe 23:22
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Covid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.
Karamollaoğlu “Bugün buradan bir kez daha hem şirketlere hem de iktidara bir çağrıda bulunuyoruz. Bıçak, kemiği dahi geçmiştir. Zamlar ve faturalar katlanabilme eşiğini çok ama çok aşmıştır” diyerek çeşitli öneriler sıraladı. Karamollaoğlu, halkın tepki göstermekte haklı olduğunu ve yapılan zamların kabul edilmesinin akla uygun olmadığını aktararak, “İktidarın gerekli tedbirleri almasına, bu zamları geri çekmesine ihtiyaç var. Bir an önce bu zamların tekrar gözden geçirilmesine, mümkünse ortadan kaldırılmasına, makul seviyelere çekilmesine ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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