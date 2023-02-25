Bingöl de afet bölgesine dâhil edilmeli

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Deprem Bilimciler (Sismolog) ve Yer Bilimcilerin uzun zamandır Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde oluşması muhtemel depremleri anlattığını, ilgilileri uyardığını belirterek, Kahramanmaraş ve Hatay’da yaşanan yıkımın ve kayıpların, Bingöl ve çevresinde de yaşanmasının önüne geçilmesi adına Bingöl’ün de afet bölgesi kapsamına dâhil edilmesi ve geciktirilmeden dönüşüm sürecine geçilmesi elzem olduğunu ifade etti.

Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Bingöl’ün afet bölgesi kapsamına dâhil edilmemesinin sebebi nedir? Buna yönelik bir çalışanız var mıdır? Bingöl ve çevresinde sismik aktivite tespiti, zemin etüdleri, jeofizik-jeolojik ve jeoteknik çalışmalar yapılıyor mu?” Ankara - Adnan Solmaz

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