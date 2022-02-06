Bir anda seçim ilan edilebilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir anda seçime gidilebileceğinin işaretlerini verdi.

Bir tv’de Liderler Özel Söyleşisi programına katılan Davutoğlu, “Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli.” ifadelerini kullandı. Davutoğlu, programda, seçim ittifakının neden gerekli olduğunu. “Türkiye’nin sorumluluğu hepimizin üzerinde. Hazırlıklı olmak lazım. Millet ittifakına katılımımız ortada seçim olmadığı için öyle bir durum yok. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ittifakları zorunlu hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi birçok şeyin doğasını bozdu. Seçimlere kadar bekleyip bir ittifak yapmaktansa bir vizyoner ittifaktan yanayız ve buna hazırlık yapıyoruz. Çok kritik bir eşikteyiz. Kimse parti ya da kişisel çıkarlarını öne koyamaz.” sözleri ile açıkladı. Bir anda seçime gidilebileceğine işaret eden Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi demokrasinin katılımcı niteliğini yok eden bir sistemdir. Yüzde 51 alan yüzde 49’a yaşama şansı tanımıyor. Bu doğru değil. Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli” sözlerini de sarfetti.

Haber Merkezi