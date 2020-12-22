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22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

'Bir esnafın cümlesi artık tarihsel bir cümle haline geldi'

22 Aralık 2020, Salı 16:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2021 yılı bütçesinin 83 milyon vatandaşa getirdiği hiçbir artı olmadığını ileri sürdü.

2021 yılı bütçesiyle işçiye, emekliye, esnafa, manava, bakkala, sanayiciye, sokak esnafına, memura hiçbir şey verilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe tamamen tefecilere hizmet eden bir bütçedir. Kaynağın önemli bir kısmı faizlere ödeniyor. Dolayısıyla bu bütçeye 'evet' dememiz felsefemize de aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçeye destek vermenin vatandaşın mutfağındaki yangını görmemek anlamına geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz vatandaşın mutfağındaki yangını görüyoruz ve ona göre konuşuyoruz. Bütçe görüşmelerinde bütün arkadaşlarım olağanüstü bir performans gösterdiler. Hepinize yürekten teşekkür ederim." diye konuştu.

Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefat ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Trabzonspor denince Özkan Sümer akla gelir. Onu kaybettik. Trabzonspor camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Trabzonspor'un onur üyesi olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Gaziantep'te hastanede çıkan yangın

Gaziantep'te bir hastanede meydana gelen yangında bildiği kadarıyla şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi. Kılıçdaroğlu, bu ve benzeri kazaların bir daha yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

 '40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum, bana 40 gün bakamadı' 

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kovid-19 deyince bir esnafın cümlesi artık tarihsel bir cümle haline geldi. '40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum, bana 40 gün bakamadı' diye. 5 maskeyi dağıtamayan, dağıtmayı yönetemeyen bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Zaten yönetemiyorlar Türkiye'yi."

Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam itibarıyla 18 bin 351 kişinin salgın nedeniyle vefat ettiğini işaret ederek, bu kişilerden 216'sının sağlık çalışanı olduğunu vurguladı.

"Bu çok acı bir tablo." diyen Kılıçdaroğlu, bir insanı kurtarmaya çalışan sağlık personelinin hayatını feda ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı ​​​​​​​Kılıçdaroğlu, vefat eden sağlık çalışanlarına da rahmet dileyerek, bütün sağlık personeline çabalarından ötürü yürekten teşekkür etti.

AA

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