Bir gün herkes adalete ihtiyaç duyacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek, “Bir gün herkes adalete ihtiyaç duyacaktır” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Uysal, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in cumhuriyet hakkındaki “Eğer bana ‘Cumhuriyet nedir?’ diye sorarsınız, size cevabım şudur: Cumhuriyet benim işte! İslamköy’den çıkmış bir köylü çocuğunu Cumhurbaşkanı yapan, Cumhuriyet’tir” sözlerini hatırlatarak, “Cumhuriyet budur” dedi. Milletin ancak kendi riyasetinde, kendi eliyle ve rızası ile kurtuluşa erebileceğini en anlamlı şekilde, tecrübe ile ispat ettiğini söyleyen Uysal, “Fırsat eşitliği temelinde dahi değerlendirdiğimizde, içinden geçtiğimiz bu son dönemin hazırlandığı, cumhuriyetin karalandığı sürecin neyi amaçladığı görülmektedir. Cumhuriyetin hakça pay ettiği adalet, demokrasi ve eşitliği kendilerine ve gayelerine engel olarak görenlerin cumhuriyete düşmanlıklarının sebebini tali unsurlarla açıklamaya çalışmak gereksizdir” diye konuştu.

Demokrasi sandığa hapsedildi

İktidarın adalete değil, adaletin başkaları için de işlemesine karşı olduğunu ifade eden Uysal, “Adalet işleyecekse muhakkak surette kendileri mağdur olmalı, müşteki olarak o davada yer almalıdırlar. Bu bakımdan adalet isterken geçmişte kendilerinin de kullandığı türlü yöntemleri bugün kullananlar ‘düşman’ ya da hain olarak anılmaya başlamıştır. Ancak unuttukları iki şey vardır: Birincisi insan fanidir, ikincisi ise bir gün herkes adalete ihtiyaç duyacaktır. AKP iktidarının ‘demokrasi’ ile ilgili tavrı da bu biçimdedir. Demokrasi sandığa hapsedilmiştir. Oradan ne sivil toplum içine, ne sokaklara, hatta ne de demokrasinin tecelligahı Meclise çıkmamalıdır. Cumhuriyet, vatandaşlık hüviyetine sahip herkese söz hakkı verirken AKP çoğunluğa sahip olana söz hakkı vermektedir; elbette çoğunluk kendisindense...” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA