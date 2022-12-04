Bir haftalığına cezaevine girmek için başvurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Hakları Komisyon toplantısında, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını yerinde görmek için cezaevine girme önerisi yaptı.

Sözcü’nün haberine göre Tanal, şöyle konuştu: “Komisyon üyeleri olarak bir hafta boyunca farklı cezaevlerinde kalalım; mahkûm gibi yaşayalım. Aynı havayı soluyarak, aynı ortamda kalalım. Bu yöntemle daha sağlıklı tespitler olur. Kendiniz cezaevinde bir hafta kaldığınızda, hazırladığınız raporun içeriği, başkalarının aktardığı bilgilerle hazırlanandan çok daha farklı olacaktır. TRT Belgesel’de ‘Ailenin Yeni Üyesi’ adında bir program var. Program sunucusu yabancı ailelerle aynı sofraya oturuyor, aynı ortamda bulunuyor, aynı işi yapıyor. Bu şekilde o ailelerin yaşadığı sıkıntıları bizzat kendi yaşayarak anlıyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.