Bir kişinin hezeyanının bedelini milyonlar ödüyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da OVP’yi eleştirdi.

Uysal, “Her bütçe, OVP ve 5 Yıllık Kalkınma Planlarında olduğu gibi içine boca edilmiş kulağa hoş gelen istikrarlı büyüme, sürdürülebilir büyüme patikası vb. retoriği… Ve her bir sonraki açıklamada yapılan hedef revizyonları… Sormak lazım, bu zamana kadar hangi açıkladığınız hedefi tutturdunuz? Öncelikle 20 yıllık ama özellikle son 3 yıldır faiz indirimi ile başlayan sürece dair bir ‘özür, yanlış yaptık’ özeleştirisi yapmadan, hala iktidarın siyasi hedeflerine matuf enflasyon başta olmak üzere çarpıtılmış, milyonların sofrasından ekmeğini çalan organize dolandırıcılık fonksiyonu gören TÜİK çarpıtmalarına dair bir düzeltme yapamayan ekonomi yönetimine niçin itimat edelim! Sonuç; Bir kişinin hezeyanlarının bedelini 86 milyonun uzun bir süre ödeyecek olması! Akp Hükümeti 2024 Enflasyon hedefini %38’den %41,5’a çıkarmış; bu hedefi bile tutturmaları gerçekçi görünmüyor! Tuttursa tuttursa Türkiye İlüzyon Kurumu—TÜİK tutturur” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA