'Bir oyumuzu dahi yedirmeyiz'

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, seçim sonuçlarındaki uyuşmazlık ve itiraz süreçleriyle ilgili açıklama yaptı.

Toprak, “YSK’nın partilerle paylaştığı kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; YSK veri girişleriyle ıslak imzalı sandık kurulu tutanakları arasında çok sayıda ciddi hata mevcuttur. Tüm yasal itirazlarımızı yapıyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, sürecin takipçisiyiz. Bir oyumuzun dahi hakkını yedirmeyiz” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Sevgili İstanbullular; İstanbul Modeli kapsamında 5. Etap olan raporlamayı kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız ve yapılan itirazların sonuçlanmasını bekliyor ve takip ediyoruz. İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz…” dedi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından, “Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin” mesajı paylaştı. Haber Merkezi

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