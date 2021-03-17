‘Bir tık altında’ diplomasisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2013 yılında diplomatik ilişkilerin kesildiği, Mısır konusunda bazı açıklama ve girişimlerin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın , “Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri, öyle en üst düzeyde değil de, şöyle bir ‘tık’ altında sürecek” demesini eleştiren Akşener, “Şahsım diplomasisinden, ‘tık’ diplomasisine terfi ettik” dedi. Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bir ‘tık’ ne demek Sayın Erdoğan?” diye soran Meral Akşener, “Sisi’yle sen görüşmeyeceksin, bir ‘tık’ altında, Sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? Elçilik açmayacaksınız, bir ‘tık’ altında, maslahatgüzar mı göndereceksiniz? İhracat yapmayacaksınız, bir ‘tık’ altında, ithalat mı yapacaksınız? Sisi’ye darbeci, diktatör demeyeceksiniz, bir ‘tık’ altında, ‘Cumhurbaşkanı’ mı diyeceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir ‘tık’ altında, 3 parmak mı göstereceksiniz?” diye konuştu. Ankara – Fatih Karagöz

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