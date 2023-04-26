Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağı açıklamasına ilişkin, “Bir vaadimiz daha hayata geçti. Düşünün ki bizim eylem planımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından “ÖTV muafiyeti uygulaması esnafımıza hayırlı olsun” notuyla yaptığı paylaşımla aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağını duyurdu. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da Erdoğan’ın tweetini alıntılayarak Twitter hesabından paylaşım yaptı. Babacan yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Arkadaşlar bir vaadimiz daha hayata geçti. Yapamadıklarını düşününce devede kulak ama takdir ediyoruz. Bunlardan memnun olduğunuzu biliyorum, düşünün ki bizim eylem planlarımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır.” Bu arada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış… Taklitlerinden sakının” ifadesini kullandı. Ankara - anka

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