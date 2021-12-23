CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koza TV’nin canlı yayınına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, “Birileri vurgun yaptı. Doları 18 liraya kadar çıkardılar. Sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk lirasını çevirdi. Hükümet bu kararı aldı. Sonra dolar düştü 13 liraya. Dünyanın parasıyla gitti, 13 liradan dolarını satın aldı. Taş attı kolu yorulmadı. Milyon dolarları kazandı. Kim yaptı bunu? Yönetenler yaptı. Bunlar yaptılar. Siz, bir kişiye, yahu taş atıp kolu yorulmadı, tarlada çalışmadı, bu adam oturduğu yerden milyon dolarları vurdu. Bununla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz Meclis’e. Bu vurguncuları görmemiz lazım. Ama bakın siz de şahit olun. Bizim bu önergemize ret oyu verecekler. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Esnafın öyle dolarları yok, çiftçinin de öyle dolarları yok, vatandaşların da öyle dolarları yok. Dolar baronlarına hizmet eden bir siyasi iktidar var. 179 milyar dolar faiz ödendi, ana para değil, 19 yılda” ifadelerini kullandı.

Adana - Anka