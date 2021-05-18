Birinci Meclis sürecini yine yaşatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 140 Journos’un belgeselinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın kazanınca da ‘süper yetkilere sahip’ bir kişinin seçileceğini, ancak bu imkânın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için kullanılacağını söyledi.

Farklı siyasî partilerin ‘ahlâk ve adalet’ üzerine bir araya geleceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Doğru, eğer Millet İttifakı kazanırsa seçilecek kişi süper yetkilere sahip olacak. Ama bu yetkileri, güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden getirmek için kullanacak. Cumhuriyet’in ilk kuruluşundaki nasıl çok farklı görüşler bir araya geldiler, Hacıbayram’da namazlarını kıldılar bir Cuma günü ve gelip Meclis’i açtılar. Biz şimdi bu süreci yeniden yaşatacağız. Çok farklı siyasî görüşlerde olan siyasî partilerin liderleriyle bir araya geleceğiz. Ama ahlâk üzerine, ama adalet üzerine, oturacağız kararımızı vereceğiz. Diyeceğiz ki, bu ülke bizim ülkemizdir, önce şu kirlilikten bir arındıralım, sonra tertemiz bir Türkiye’de vatandaş kimi tercih ediyorsa o gelip bu ülkeyi yönetsin” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.