İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Birleşe birleşe kazanıyoruz. Orada da bir sorunumuz yok. Her Cumhuriyet Halk Partili aileden sadece tek bir oy istiyorum. Bir tanecik. Ama biz bütün İYİ Partililer çok çalışıp bütün oylarımızı Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı için oraya şak diye basacağız.” dedi.

İstanbul mitinginde sahneye torunuyla çıkan Akşener, alanda hem İYİ Parti’nin hem CHP’nin seçmenleri olduğunu aktaran belirterek, “14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde Çankaya Köşkü’ne beraberce götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de ‘Başbakan Meral’ diyorsunuz ya, oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Türkiye… Ben siyasetçi bir ailenin kızıyım. 30 yıldır kendim siyaset yapıyorum. Toplamında 50 yıllık bir hafızam var. Hayatımda bu kadar rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Hakaretlerin, küfürlerin, iftiraların havada uçuştuğu, tehditlerin havada uçuştuğu bir seçim… Milletine ilk defa ‘işgalci’ diyen bir dil… Türk milletine işgalci, darbeci diyen bir dil… Gerçekten cezai ehliyetleri kalmadı. En tepesinden bugün bakanlık makamında oturanlara hepsi aynı” ifadelerini kullandı. İstanbul - anka

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