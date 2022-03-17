İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Seçim Yasası değişikliği teklifi ile ilgili, “Kendi tabanlarına oynamak istiyorlar. Birlikte küçülüyorlar” dedi.

AKP ve MHP’nin hazırladığı Seçim Yasası değişikliği teklifinde en çok tartışılan madde, ittifak partilerinin seçim çevresinde aldığı oy oranında milletvekili çıkarmasını öngören değişiklik oldu. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu aslında yeni düzenlemeyle “her partinin kendi aldığı oy oranına göre milletvekili çıkarması” sistemi getirilmesinin “ittifakların tasfiye edilmesi” anlamına geldiği görüşünde. Tatlıoğlu, bunun altında ise AKP’nin “eriyen oyları”na çare olarak MHP ile arasına mesafe koyma arayışının yattığı iddiasında.

Toplumsal karşılığı olmadığını gördüler

BBC Türkçe’nin haberine göre Tatlıoğlu, “Kendi tabanlarına oynamak istiyorlar. Birlikte küçülüyorlar ve Millet İttifakı gibi ayrı ayrı hareket edebilen partilermiş gibi bir seçim işbirliğine dönüştürmek istiyorlar. Çünkü, parti devleti haline gelmiş bir siyasal iktidarın, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kaybetmesi nedeniyle, kurgularının toplumsal karşılığının olmadığını gördüler. Bugün AK Parti- MHP birlikteliği, İYİ Parti-CHP birlikteliğinin altında. Tayyip Erdoğan’ın oy oranı da AK Parti-MHP birlikteliğinin altında ve bu devam ediyor. O nedenle buradan başka bir kurguya geçiyorlar. Siyaseti masanın üzerine koyup kurgulamaya çalışıyorlar. Ama 1946’dan bu yana, iktidarların düşmeyi engelleyecek girişimlerinin sonuç vermediğini biliyoruz” dedi.