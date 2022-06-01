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1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Biz sussak tarih ve hakikat susmaz

01 Haziran 2022, Çarşamba 00:24
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek “Onlar zannediyorlar ki biz sussak her şey hallolacak. Oysa bilmiyorlar ki biz sussak tarih susmayacak, biz sussak hakikat susmayacak” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ankara İl Başkanlığı’nın kongresinde konuştu. TBMM’ye sunulan sosyal medyayı düzenleme teklifini eleştiren Uysal, “Artık iktidarı en küçük eleştiriye tabi tutanların bir ceza adına muhatap olacağı bir hukuki çerçeveyi oluşturabilmek için ellerinden geleni yapmak noktasında Meclis’i de alet etme niyetindeler. Bir büyük şairin de dediği gibi ‘Onlar zannediyorlar ki biz sussak her şey hallolacak. Oysa bilmiyorlar ki biz sussak tarih susmayacak, biz sussak hakikat susmayacak. Bu anlayış içerisinde biz gözlerimizi kapatsak, bizleri sustursalar bu problemler ortadan kalkacak ama bu hakikatleri silebilme imkanları yok. Yaptıklarını milletimizin unuttuğu varsayımındalar” diye konuştu.

Taahhüdümüz demokrasi ve hukuk

Uysal, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin “iktidarını sürdürme hedefinde” olduğunu ifade ederek, “Cumhur İttifakı’nın tek bir hedefi vardır, majestelerinin ve ailesinin iktidarını devam ettirmek. Oysa bizlerin 16 Nisan referandumu ile başlayan, 2018 yılında Millet İttifakı olarak ve bugün altılı masa etrafında bir araya gelerek bu endişeleri yaşayan siyasi partiler ve genel başkanları olarak millete taahhüdümüz bir kişinin iktidarını devam ettirmek isteyenlere karşı demokrasi, hukuktur, refahtır” dedi.

Kim vatan haini?

Türkiye’nin 198 ülke arasında enflasyonda altıncı sıraya geldiğini, ifade eden Uysal, “OECD, AB, G20 kategorilerindeki ülkeler içerisinde 260 dolar ile en düşük asgari ücreti veren ülke haline gelmiş. Büyük mütefekkir Sayın Erdoğan çıkmış diyor ki ‘Bu politikamızı anlamayalar ya cahildir ya vatan hainidir’. Sormak isterim, bu tablo ortadayken kim cahil, kim vatan haini? Her yerinizden cehalet akıyor, kendi dışınızdaki insanlar itham eder haldesiniz… Nisan ayı itibariyle bütçe açığınız sadece aylık bazda 50 milyara yaklaşmış. Yıl sonu itibariyle 2022 bütçesini yarısına yaklaşacak. 650 milyar dolara yaklaşacak bir fiili gerçeklik var. Milleti hem cahil hem de hain diye itham eder noktadasınız. Sizin programınızda amaç bölümünde kötülük mü yazıyor?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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