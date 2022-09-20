Bizi parlamenter sistemle taçlandırın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’nın Etimesgut ilçesinde dinlediği vatandaş, “Emekliyim 4 bin lira maaş aldım şimdi 800 lira kiramdı, iki çocuğumu okuttum emeli oldum. 2 bin lira kirada… Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Perişan olduk” sözleriyle dert yandı.

Boya, badana yaparak geçinen bir başka vatandaş Akşener’e, “Müşteriye fiyat vermeye utanıyoruz. İnanılmaz bir enflasyon… Artık ne diyorsanız deyin bir canavarın içindeyiz. İnşallah oylarımızın desteğiyle başımızda olacaksınız” diye konuştu. Akşener’in ziyaret ettiği bir kuruyemişçi; “Vergilerin artması, SGK ödemelerinin artması, kiralar belimizi kırdı. Ortalama 13 bin lira elektrik faturası buraya geliyor” dedi.

“MAAŞIMIZ YETMİYOR” Akşener’in “Dün akşam ne yemek pişirdi anne” sorusuna bir çalışan; “Makarna” yanıtını verdi. Çalışan, “Şartlar gerçekten zorluyor, her şeyin pahalılığı…Maaşımız yetmiyor. Şu an evli olmuş olsam sıfırdan kiraya çıksam kirayı çıkarmaya yetmeyecek” dedi. Akşener’in ziyaret ettiği bir başka esnaf şunları söyledi: “Onur verdiniz ama işlerin tadı, tuzu yoktur. Gün geçtikçe sattığımız ürünü alıp yerine koyamıyoruz. Elektrik parası, dükkan kirası ikiye katlandı. Dilenci sayısı; bundan bir sene evvel günde bir tane gelirdi şimdi günlük 15 tane geliyor. Bunlar gerçekler. Bizim sizlerden ricamız bu altılı masayı yandaş medyanın dedikodusuna mahal vermeden bizi parlamenter sistemle taçlandırmanızı büyük bir şevkle bekliyoruz. Şurada kaldı 9 ay süre, bir çocuk da 9 ayda dünyaya geliyor.” Ankara - anka

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