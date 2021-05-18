Borç içindeyim, nasıl helalleşelim?

Esnaf, “Kimse gelip ‘Kiranı ödedin mi, stopajını, KDV’ni, personelin maaşını çıkarttın mı?’ diye sormuyor. Borç içindeyim, nasıl helalleşeceğiz?” diyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “kontrollü normalleşmenin” ilk gününde Ankara’da restoran, kafe ve pastane esnafıyla bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla bayramlaşan Babacan, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında esnafla sohbet etti. Bir pastane işletmecisi, pandemi sürecinde alınan önlemlerden, “Aç karnımızı doyurmaya, ödemelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kira çıkmıyor. Cepten yiyoruz. Yiyecek cep de kalmadı” sözleriyle yakındı. Bir çalışan ise, “Kapanma sadece restoran işletmecilerine özel bir şey gibi. Sıkıntıdayız. Yüzde 50 kapasiteyle açın deseler… Zaten öncekinde de buna uyum sağladık ve müşterimizi ona göre aldık. 15 kişiden fazlasını almadık” dedi.

Kazanmadığımız parayı ödüyoruz

Bir restoran işletmecisi de “Bir yıldır zarar ediyoruz. Esnafın hali perişan. Bize gelen müşteri bir saat oturur. Yemeğini yer ve gider. Mesafeli olduktan sonra bunun zararı nedir, anlamıyoruz. Kimse gelip bize kiranı ödedin mi, stopajını, KDV’ni, personelin maaşını çıkarttın mı diye sormuyor. Sadece aç-kapat, aç-kapat” şeklinde konuştu. Babacan esnafa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helâllik istiyoruz” sözlerini hatırlattı. “Nasıl helâlleşeceğiz” diye tepki gösteren esnaf sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl helâlleşeceğiz? Benim keyfim yerinde değil. Zarar etmişim, borç içerisindeyim. Nasıl helâlleşeceğiz? Müşteri gelmiyor, ama her şey devam ediyor. Kazanmadığımız parayı ödüyoruz. Ya cepten ödüyoruz ya borç alıyoruz. Bunun adaleti, helâlleşmesi nerede?”

Ankara - Anka