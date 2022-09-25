Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, 'Türkiye Ekonomi Modeli’ni köşesine taşıdı.

Akyol, bu modelin sürdürülemez olduğunu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan”ın “Fiyatlardaki düzenli artışı ifade eden enflasyonun olduğu yerde yatırım olmayacağı, üretim azalacağı, istihdam düşeceği için dengeler bozulur” sözü üzerinden “İşte bu yüzden bu ‘model’ sürdürülemez. Zira Merkez Bankası’nın, bütçenin, kamu ekonomisinin kaynaklarını harcamanın ve borçlanmanın bir sınırı var… Borçların faizi ana parayı geçti zaten! Ama seçimler yaklaşıyor, bir süre daha kaynak harcayarak ve borçlanarak ekonomi canlı tutulacak. Kaynaklar o kadar tüketiliyor, borçlar o kadar ağırlaşıyor ki, yeni iktidarın işi çok, ama çok zor olacak. Keşke hukuk devleti ve ortodoks iktisat yolundan ayrılmasaymışız, değil mi?” diye yazdı.

Haber Merkezi