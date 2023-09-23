Borcu borçla ödüyorlar

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, SGK borcu nedeniyle banka hesaplarına tedbir konulanlar, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle icra takibi başlatılanlarla ilgili sayısal verilerin açıklanması istemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına verdi.

Gürer’in önergesini cevaplayan Bakan Mehmet Şimşek, icra takibi ve banka hesaplarına en konulan vatandaşların sayılarına ilişkin herhangi bir açılamada bulunmazken, bankaların stok kredi müşteri sayılarına ilişkin bilgileri aktardı. Gürer ise ülkemizde ekonomik sorunların arttığı ve yüksek faizin ve zamlar yanında döviz oynaklığı ile ciddi sıkıntıların yaşandığı belirterek, “Son verilere göre vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunların incelenmesi ve gereken önlemlerinde alınması önemlidir. Sıklıkla açıklanan ekonomi paketlerine rağmen piyasa verilerine bakıldığında çözümler sorunları bitirmedi. Artan hayat pahalılığı dar ve sabit gelirlilerin geçim sıkıntılarının artmasına ve ekonomik sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Bir tarafta milyonlar yoksulluk yaşarken bir tarafta sınırlı zengin azınlık mutlu yaşıyor. Çoğunluk kredi ile yaşamını sürdürüyor. Borcu borçla ödeyerek ayakta kalmaya çalışanlar var” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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