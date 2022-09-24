Borsa vurgununda 5.5 milyar dolar çaldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. Soyguncuları uyarıyorum. Milletin parası onların boğazına dizilecek” açıklamasını yaptı.

Dolar vurguncuları borsada Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) uyardı. Kılıçdaroğlu’nun, bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: “Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg’e “sistemik risk” yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var. Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek! Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…” Haber Merkezi

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