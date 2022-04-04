Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, #Boştencere hashtagiyle paylaştığı videoya binlerce yorum yapıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayında da halkın tenceresinin boş kaldığını vurgulayan Enginyurt, eline aldığı boş tencereyi takipçilerine göstererek, “Boş tencere iktidar devirir. Boş tencereni göster, iktidarı gönder” notunu ekledi. DEMİREL’İN SÖZÜNÜ HATIRLATTI Enginyurt paylaştığı videoda “Ankara il Başkanımız Beni iftara çağırdı. Tencereyi de hazırladı. Ama gel gör ki tencere boş. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Ankara İl Başkanı’nın değil Bütün Türk milletinin tenceresi boş. Tencere boş iktidar gidecek. Rahmetli Demirel’in sözünü hatırlatıyoruz ‘Boş tencere hükümet yıkar” dedi. Fatih Karagöz - Ankara

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