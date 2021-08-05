İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınlarda ölen hayvanlarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan, “Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.’ Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık. Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine ödemelerini yapacağız. Büyükbaşsa büyükbaş, koyunsa koyun, beyaz etse beyaz et” demişti.

Akşener, “Vicdanınıza sesleniyorum: Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.