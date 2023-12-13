Böyle bir dönem hiç olmadı

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Ülkemizde de insan hakları açısından tablonun son derece kötü olduğunu vurguladı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Ülkemizde de insan hakları açısından tablonun son derece kötü olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin 2023 İnsan Haklarını şu ifadelerle değerlendirdi:

“Ülkemizin geçmişten bu yana insan hakları ile çetin sınavları hep olmuştur. Türkiye hiçbir zaman gerçek anlamda bir hukuk devleti olamamıştır. Ancak hiçbir zaman böylesine temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran ve hatta askıya alan bir dönem de yaşanmamıştır.” Adalet sistemlerine rüşvet iddialarının karıştığını belirten Yeneroğlu, “Adalet binalarında rüşvet iddiaları artık sıradanlaşmıştır. Bir tarafta uyuşturucu kaçakçılarının rüşvetle serbest bırakıldığı, diğer tarafta hiçbir suça karışmamış insanların sırf fakir ve nüfus sahibi olmadıkları için çoluk çocuk perişan edildiği sayısız örnek var. Bir tarafta rüşvet düzenine dahil olan birçok kişi korunurken, diğer tarafta bu rezaletleri haberleştiren birçok gazeteci cezalandırılmaktadır” şeklinde konuştu. Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesinin de KHK’larla ihraçlardan ve terör mevzuatının keyfi şekilde uygulanması sonucu haksız yargılamalardan kaynaklanan mağduriyetler olduğunun ifade eden Yeneroğlu, “Her iki konu da Türkiye’nin yüzleşmesi ve acilen çözüme kavuşturması gereken ciddi birer sorundur” dedi.

Ankara - Mehmet Kara