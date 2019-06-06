Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisince İstanbul İl Başkanlığı’da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Dünyanın sürüklendiği buhrandan kurtulmanın tek yolunun hakkı üstün tutmak olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şu anda ülkede adaletten, hakkaniyetten, liyakattan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. Yapılacak seçimin belediyeyle ilgili olduğunu, yönetimin değişmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Bu telaş ne? Anlayamadığım bu. İster iktidar partisi kazansın, isterse kaybetsin. Kıyamet kopmaz. Yönetim aynen iş başında kalacak. Dört yıl var daha. Ama öyle bir havaya sokuyorlar ki ülkeyi, sanki varlık veya yokluk mücadelesi veriyoruz, beka problemi varmış gibi bir tavrın içerisine giriyoruz. Sonra da gel işin içinden çıkarsan çık. Ordunun nasıl 80 bine ineceğini, bu yükten nasıl kurtulacağımızı konuşuyoruz. Bu mantığı anlamakta güçlük çekiyoruz. 80 bin kişilik ordu Türkiye’de içeride bile huzuru ancak sağlar bırakın sınırlarda ülkeyi korumayı. Böyle bir mantıkla Türkiye yönetilemez.”