Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kırıkkale 6. İl Kongresine katıldı.

Karamollaoğlu Yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Üzülerek ifade ediyorum. Bugün adalet mekanizmasına güvenilmiyor. Neden güvenemiyoruz? Çünkü mahkemeye giden, haklılığını ispat eden, ama buna rağmen hakkını alamayan bir sürü insan var. Binler, on binler bir kararname ile görevden alınmış, bir ithama maruz kalmış sonunda mahkemeye gitmiş haklılığını ispat etmiş ama görevine dönemiyor. Böyle bir ülkeye hukuk devleti denmez. Kimse kusura bakmasın, ben diyemem. Hakimler karar verecek devlet yöneticileri ona uymayacak. Orası hukuk devleti olmaz. (…) Her zaman iktidar haklı muhalefet haksız gösteriliyorsa burada adalet tecelli eder diye inanmak mümkün değil.”

Kırıkkale