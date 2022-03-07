Böyle faizci bir sistem görülmedi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Konya’da “Sürdürülebilir Tarım Üretimi Fiyat Politikası: Çiftçiye mi?, Faizciye mi?” konulu toplantıda konuştu.

Davutoğlu, “Üretimi bitirdiler. Ki bütün dünya biliyor ki, tarım olmadan yalnızca sanayiyle olmaz. Şu anda dünya böyle zor durumdayken gidip yurt dışı tarımını destekliyorlar. Manevi değerler diyorlar bir de, nas diyorlar, bunların hepsi milleti kandırmaca. Bunlar faiz yasağını bilmezler. Türkiye’de 50 milyar dolarlık faiz ödemesi 250 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye’de kur korumalı dedikleri mevduatla 850.000 kişiye kaynak aktarıyorlar. Türkiye böyle faizci bir sistem görmedi. Kendilerine yakın şirketlere milyar dolar aktarıyorlar. Tüm bunları yapıp sonra Konya’da nas diyorlar. Faiz yasağı niye vardır sayın Erdoğan? Fakiri korumak için vardır. Tefecinin daniskası bu iktidar” dedi.

Haber Merkezi