Böyle ölümler niye hep bizde?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın Amasra’da maden faciasının yaşandığı bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada; “Gerçekten öfke doluyum, üzgünüm. Biz 21’inci yüzyıldayız arkadaşlar” dedi.

Soma ve Ermenek’te yaşanan maden facialarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına ya. Ya neden sadece bu maden kazaları, kitle ölümleri Türkiye’de oluyor. Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. ‘Önlem alacağız’ diyorlar. Ya 20 yıldır neredesiniz ya. Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu?” ifadelerini kullandı. Bartın - Anka

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