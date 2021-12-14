Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 2022 Yılı Bütçesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakara Sûresi’nden alıntı yapması ile ilgili, ülkenin AKP eliyle getirildiği durumu meşrûlaştırmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, “Ancak biz ahlâkımızın bir gereği olarak yapılan yanlışları kendimizden, iyilikleri ve güzellikleri Rabbimizden biliriz. Bugün iktidarın içerisinde bulunduğu durum, bütün iyilikleri kendinden bilip, hâşâ hata ve yanlışları Allah’tan bilme gafletine, acizliğine götürecek bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık! Ne yazık! Biz biliyoruz ve iman ediyoruz ki “Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır” dedi. Bütçe ile ilgili ise Karaduman, “Bu bütçede yoksul vatandaş yok, ataması yapılmayan öğretmen yok, çiftçi yok! Bu bütçede KYK borçlusu gençler yok, asgarî ücretli yok, işçi-emekli yok! Bu bütçede atama bekleyen, iş bulma umuduyla bekleyen yüzbinlerce genç yok! Gördüğünüz gibi aziz milletim! Bu bütçede yok yok!” ifadelerini kullandı.

Ankara – Ahmet Terzi