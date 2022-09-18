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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Bu cinneti hukuk devleti kaldıramaz

18 Eylül 2022, Pazar
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “İki milyona yakın insanın, yani Kocaeli, Gaziantep veya Şanlıurfa nüfusuna yakın sayıda olan bu mesnetsiz soruşturmalara son verilmeli. Hukuka dönülmesi ve haksız şekilde yargılanan kişiler hakkında çözüm yolları geliştirilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluk teşkil etmektedir. Milyonlarca insanın hayatını cehenneme çeviren, inat ve ısrarla sürdürülen bu akıl tutulmasını, bu deliliği bir hukuk devleti kaldıramaz” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Yeneroğlu, Adalet Bakanlığı ‘2021 Adalet İstatistikleri’ne Yansıyan silahlı terör örgütü yargılamalarının geldiği noktayı “vahim” olarak değerlendirdi. 2021 yılı içerisinde TCK’nın 314. maddesi kapsamındaki silahlı terör örgütü suçundan başlatılan soruşturma sayısının 191.964 olduğunu ve böylece 2021 verileri de eklendiğinde 2016-2021 yılları arasında toplam 1.768.530 adet soruşturma başlatıldığına dikkat çeken Yeneroğlu, iki büyükşehir nüfusundan çok daha fazla sayıya ulaşan terör örgütü üyeliği soruşturmalarının geldiği tablo vahimdir” dedi. Yeneroğlu, “Nitekim gerçekte TCK anlamında suç oluşturmayan eylemler nedeniyle yani suç işleme kastı olmayan ve suç olarak değerlendirilebilecek herhangi bir eylemi olmayan sayısız insanın yargılanması dolayısıyla söz konusu soruşturma sayıları 2 milyona yaklaşmıştır. 2022 sayıları ile birlikte bu tablo daha da vahim hale gelecektir” diye konuştu.

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