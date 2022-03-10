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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Bu davet Filistin’e ihanet

10 Mart 2022, Perşembe 22:15
SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye davetini sert sözlerle eleştirirken, “Tarihe bakın, İsrail’le normalleşen bütün ülkeler bunun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir” dedi.

Meclis genel kurulunda gündem dışı konuşan Karaduman, “İşgal rejimi, Filistin’de, Kudüs’te çocukları, kadınları ve bebekleri katlederken bu katliâmı sergileyen rejimin Cumhurbaşkanını ülkemize dâvet etmek Filistin davasına ihanettir. Kaldı ki böyle bir teröristi törenlerle, yollara paçavralarını asarak karşılayamazsınız” dedi. 

BU İLİŞKİLER ASLA KABUL EDİLEMEZ

Tarihin, hamasi sözlerle Müslümanları kandırırken onlara düşmanlık edenlerin nasıl el üstünde tutulduğunu kayıt aldığını da dile getiren Karaduman, “Siz burada İsrail’le normalleşme adımları atarken onlar kirli ayaklarıyla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı işgal etmektedir. Tarihe bakın, İsrail’le normalleşen bütün ülkeler bunun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Bu ilişkileri asla kabul etmiyoruz. İsrail elebaşı Hertzog’u ülkemizde istemiyoruz. Terörist İsrail, işbirlikçileriyle zail olacak ve Filistin özgürleşecektir” diye konuştu. 

Ankara - Ahmet Terzi

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