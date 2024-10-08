Bu gemi trafiğinin izahı ne?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şerid’i ve Batı Şeria’ya saldırı düzenleyen İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen yoğun gemi trafiğinin açıklanmasına dair Ömer Bolat’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede geçen bu bir yıllık süre içerisinde Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretini yoğun olarak devam ettirdiğinin ortaya çıktığını ve bu durumun resmi olarak da kabul edildiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı tarafından 09.04.2024 tarihinden itibaren, saldırılardan yaklaşık 6 ay sonra, İsrail ile olan ticaretin belirli mallar üzerinden yasaklandığının ve sonrasında durdurulduğunun kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Yeneroğlu, uluslararası gemi trafiği “Marinetraffic” verileri incelendiğinde Türkiye ile İsrail arasındaki gemi trafiği çerçevesinde son bir ayda 88 geminin Türkiye’den İsrail’e gittiği ve 4 geminin halen seyrüseferde olduğu bilgilerine ulaşıldığını ifade etti. Yeneroğlu, bu durumun Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretini resmi söylemlerin aksine devam ettirdiği iddialarını güçlendirdiğinin altını çizdi.

Hangi malzemeler gönderildi?

Mustafa Yeneroğlu şu soruları yöneltti: “Resmi olarak Türkiye-İsrail arasındaki ticaret yasaklanmış olmasına rağmen bu gemi trafiği nasıl açıklanabilecektir? Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri kapsamında Filistin’e olan ticaretimiz nasıl %525 oranında artmıştır? Bu artış nasıl izah edilmektedir? Filistin, Türkiye’den herhangi bir insani yardım veya ihraç malzemesi talebinde bulunmuş mudur? Savaş ve abluka halinde olan Filistin’e hangi malzemeler gönderilmiştir? İsrail ile olan ticaretimizin yasaklanmasından önce gönderilen malzemeler ile Filistin’e gönderilen malzemeler aynı neviden malzemeler midir? Filistin ile 2023 yılı ihracat hacmimiz ile 2024 yılı ihracat hacmimiz ne kadardır? Son iki yılda Türkiye ile Filistin arasındaki ticarette ihracat farkı ne kadar olmuştur? Eğer bir artış söz konusu ise bunun nedeni nedir? Filistin’e gönderilen malzemeler ve ticaret ile ilgili olarak Bakanlığınız herhangi bir açıklama yapacak mıdır?” İsrail ile ticaretin Filistin şirketleri üzerinden mi yapıldığını da soran Yeneroğlu, “Türkiye’den İsrail’e son bir ayda 88 geminin gittiği, halen de 4 geminin seyrüseferde olduğu uluslararası gemi trafiği Marinetraffic incelendiğinde görülmekle birlikte bu gemiler hangi nedenle İsrail’e gitmiştir ve gitmektedir?” dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL