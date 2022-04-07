Bu harami düzen gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de esnafla buluşmasında konuştu.

Akşener, toplumun kayırmacılıktan şikayetçi olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Çok uzun bir zamandır şuculuk buculuk üzerinden Türkiye birbirinin karşısına dikildi. İnsanlar birbirine düşman edildi. ‘Komşunun komşusunun tuzuna ihtiyacı vardır.’ söyleminden, inancından gelen bizler ‘Komşumuz şucu, onun oğlu bucu, kızı şöyleci.’ diyerek ayrıldık. 5 yandaş korunurken sizin çocuklarınız işsiz. 5 yandaşın vergileri silinirken çiftçi, esnaftan bahsediyorum. SSK’sını, elektrik parasını, kendi Bağ-Kur’unu ödeyemiyor. Sizlerle beraber ele ele tutuşup Allah nasip ederse ne zaman yapılacaksa ister vaktinde ister önce, o seçimde sandıkta bu arkadaşları, bu harami düzeni attaya götüreceğiz.” Haber Merkezi

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