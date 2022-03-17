Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Akşener, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili, “Bütün bu üç kağıtların sonunda önemli olan, sizin iradeniz. Önemli olan, sizin kararınız.

Önemli olan, sizin ‘ben velinimetim’ demeniz. İsteyen istediğini yapsın. Bu harami düzeni, haram düzeni birlikte yıkacağız. Helal oylarınızla yıkacağız. Bu seçim, haramla helalin tercihi olacak. Ben biliyorum ki helal kazançtan, hayattan yana olanlar kazanacak” dedi.

Aydın - Anka