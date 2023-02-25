Bu hükümetle toparlanamayız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 Şubat ve 20 Şubat depreminin ekonomik maliyetini Halk TV’ye değerlendirdi.

2000-2001 ekonomik krizlerini hatırlatan Babacan, “Taze döviz kaynağına ihtiyaç var” derken, “Dünyada 2001 krizindeki dönemin 11-12 misli para var. Paranın Türkiye’ye gelmesi ancak güvenle ve ehil kadrolarla olur. Üstelik bu para borç olarak gelmek zorunda değil. Bu para Türkiye’ye yatırım olarak da gelir, doğrudan sermaye olarak da gelir. Türkiye büyük bir ülke. Kaynaklar doğru yönetildiğinde ekonomi büyür, yerli olsun dışarıdan olsun her türlü kaynak akın akın gelir. Güven lazım” ifadelerini kullandı. Babacan, deprem sonrası toparlanmanın mevcut hükümet ile olmayacağını vurguladı. Haber Merkezi

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