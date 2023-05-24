Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk televizyonunun canlı yayına katıldı.

Kılıçdaroğlu, montaj videoyla ilgili “Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapabilir. Allah’a sığınıyorum dedim ya. Bu kadar iftira, bu kadar nankörlük, bu kadar düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Keşke karşıma gelse de ‘Yemin et’ desem, ‘Allah’a inanıyorsan yemin et’ derdim. Sen nasıl ve hangi yüzle bu videoları çıkıp seçim meydanlarında gösteriyorsun ve bunların doğru olduğunu söylüyorsun” dedi. “Kandil’in anahtarı senin cebinde, telefonlar senin cebinde” diyen Kılıçdaroğlu, “Beni niye suçluyorsun, beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın, erkek gibi çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan, erkek olarak çıkacaksın karşıma. Ben de çıkacağım, hesaplaşacağız. Önüme koyacaksın videoları, ses kasetlerini. Nedir bu rezalet yahu? Biz bunu hiç düşünmedik? Çünkü Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara