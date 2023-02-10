İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maraş’taki deprem sonrası spor salonuna sığınan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremlerin ardından etkilenen illere yardımların geç ulaşması hakkında konuşan Akşener, “Bu karmaşanın sebebi, tek adam rejimi” dedi. Bölgeye giden destekler ve iktidarın kamuoyuna karşı kullandığı dil konusunda “kutuplaştırıcı” tavır takındığını söyleyen Akşener, “Devlet olmak ciddi bir iştir. Devletin birinci önceliği ciddiyet; ikincisi kapsayıcılıktır, eşitlikciliktir” ifadelerini kullandı. Akşener, “Şimdiye kadar neden gitmedim? (Deprem çalışmasına) engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet” dedi.

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