Bu kutuplaşmadan çıkmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na parti genel merkezinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Türkiye’nin bu kutuplaşmadan çıkması lâzım. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz? AYM’nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum.” Karamollaoğlu ise yeni anayasa tartışmalarına için şu ifadeleri kulandı: “Bunlar doğrudan doğruya gündemi değiştirmeye yönelik. Meclis’te çoğunluğu bulamayacakları neredeyse kesinken, milleti meşgul ediyorlar. Yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var, zihniyet değişmeden hiçbir şeyin değişmesi mümkün değil.”