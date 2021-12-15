Bu maaşlarla emekliler nasıl geçinsin?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.

Çok düşük emekli maaşlarıyla insanların geçim derdinde olduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti: “5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir? Bunların konuşulmasını sağlamak için yollardayım. Sizin derdiniz konuşulur, bunlara çözüm üretilirse vatandaş kazanır. Bir restoran, müşterisine birinci sınıf hizmet üretirse kazanır. Yani rekabet hizmet ürettirir.” Haber Merkezi

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