Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6’lı masanın yirmi yıllık hukuksuzluk, yolsuzluk, usulsüzlükler, demokrasi ve adalet temelinde bir araya gelme mecburiyetini doğurduğunu belirterek, “Türk demokrasisinin en zor sınavı ile karşı karşıyayız. Hiç şüpheniz olmasın; bu masa kazanır” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Uysal, şu anda yaşanın durumu, “Problem yanlış ekonomik kararlar değil yanlış siyasi yönetim!” diye değerlendirdi. Uysal, “Türkiye zaten uluslararası alanda büyük bir ithamla karşı karşıyayken ülkeyi bir kara para aklama merkezi haline getirdiler” dedi.

HEDEF BİRİNCİ TUR, BUNUN İÇİN ORTAK ADAY

Birinci turu hedefleyerek bir strateji yürüttüklerini, bunun yolunun da ortak aday olduğunu söyleyen Uysal, “Üç aylık zindan mazilerinin akabinde yirmi yıldır mağdurlar(!) kendilerine ne yapıldığını iddia ettilerse onu uyguluyorlar. Demokrasiyi ifade etmeniz yetmez, ruhen inanmanız gerekir. Sayın Erdoğan’ın anlayışını biliyoruz. Demokrasiyi bir tağut olarak, bir küfür rejimi olarak görüyor. Gidecekleri yer için bir araç! Muhatap olduğumuz yirmi yıllık hukuksuzluk, yolsuzluk, usulsüzlükler demokrasi ve adalet temelinde bir araya gelme mecburiyetini meydana getirdi.

HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN; BU MASA KAZANIR!

Türk demokrasisinin en zor sınavı ile karşı karşıya olduğunu da dile getiren Uysal, merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, “Dost çemberler oluşturacaksınız ve o çemberlerle beraber ekonominiz için kaynaklar oluşturacaksınız” sözünü hatırlatarak, “Hiç şüpheniz olmasın; bu masa kazanır!

Türkiye’nin doğru bir konumlama yapamazsa, büyüklüğüne denk bir aklı, kadroyu, siyaseti ortaya koyamazsa daha büyük meydan okumalarla karşı karşıya gelebileceğini de söyleyen Uysal, “Fikir doğruysa hedef de doğrudur. Doğruluğu ispat edilmiş bir çizgiyiz” dedi.

ALTILI MASA KARARLI

Her siyasi partinin genel başkanının tabii olarak Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, ama Türkiye’nin tarihi şartlarının mecbur ettiği bir gerçekliğin ortak aday olduğunu söyleyen Uysal, “Kararlılıkla bu masa bu iradeyi ortaya koydu. Yine koyacağına inanıyorum. Biz Türkiye’nin gerçekliğini görüyoruz. Türkiye’yi içe kapatamazsınız. Sayın Erdoğan siyasi hedefleri için Türkiye’yi içine kapatmayı istiyor. Dış-iç konjonktür de buna zaman zaman fırsat veriyor. Türkiye’yi içe kapatarak yol alamazsınız. Demografi değişiyor, köy-kent dengesi değişiyor” dedi. Uysal, 6’lı Masa’nın seçimi kazanması durumunda Türkiye’nin öncelikle derin bir nefes alacağını da söyledi.