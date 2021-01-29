Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya’nın Çumra ilçesinde parti teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada Davutoğlu, çiftçinin, esnafın ve işçinin kan ağladığını savunarak, şunları kaydetti: “3-5 ihale baronuna bu memleketin kaynaklarını dağıtanları engellemek için yola çıktık. Hububatta alım fiyatları yüzde 16 arttı. Gübre, tohumda yüzde 35 artış oldu. On gün içinde gübreye yüzde 13 zam geldi. Bir yılda verdikleri artışı on günde gübredeki zamla geri aldılar. Buna susacak mıyız? Elektrik sulama masrafı yüzde 85 arttı. Ekipman maliyeti yüzde 75, traktör maliyeti yüzde 150 arttı. Bunlar, vatandaşa yüzde 16 veriyor. Sadaka vermiyorsunuz ey Erdoğan, çiftçinin alın terini ve emeğini verin. Bu milletin içinden çıktınız, ama bu milleti unuttunuz.” AA

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