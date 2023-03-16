Bu nasıl devlet yönetimi?

Millet İttifakı’nın 13’üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin vurduğu Urfa’da, iktidara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Pek çok sorun var biliyoruz. Ağır sorunların faturalarını vatandaşlar ödüyor. Bunu da biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti, biliyoruz. Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Altgeçit yapmışlar. Bir pompayı getirmek için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bunların hepsini çözeceğiz. Zihniyeti tamamen değiştirerek... Kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne, yapmayana güle güle demek zorundayız. Allah nasip edersin bütün bu sorunları çözeceğiz. Kentlerin iyi yönetilmediğini biliyoruz.”“ ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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