Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından ABD ile yaşanan taziye polemiğine ilişkin olarak, “Bu ne ciddiyetsizlik! Bakan haklıysa gereken yapılsın; Erdoğan haklıysa Soylu istifa etsin. Bu ne ciddiyetsizlik” dedi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bize verilen mesajı biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum, ABD Büyükelçiliği’nin taziyesini kabul etmiyoruz. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz mesajı aldık ve çok güçlü bir karşılık vereceğiz” demişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüş; görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Biden’ın İstanbul’daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini ilettiği belirtilmişti. Haber Merkezi

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