30 Aralık 2021, Perşembe
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
2021’in; enflasyonun, işsizliğin, TL’nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı yıl olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Özellikle son dönemde bunu daha yakından ve zararını görerek yaşadık, ama iktidar bu problemlerin üstesinden geleceğine, sadece ve sadece muhalefeti ‘hainler’ ve ‘teröristler’ kategorisine iterek suçu üzerinden atma gayretinin içine girdi. Bunu anlamak mümkün değil. 20 yıldır iktidarda, 20 yıldır problemleri çözemeyen muhalefete kabahat buluyor. Sınav yapacaksın, her ne hikmetse yazılıda 90’ı geçen herkes sözlü mülakatta 60’ın altına düşüyor. Allah’tan korkun. Bu ne duyarsızlık, pervasızlıktır? Adam hakkıysa ver hakkını. Dinimiz bize bunu emreder. Bunun dışındakilerin hepsi İslâm’a ihanettir” diye konuştu.
Haber Merkezi
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