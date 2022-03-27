Bu noktaya getiren AKP’nin kendisi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini “kendisine oy atmayacak seçmenin oylarını gasp etmek” için getirdiğini savundu.

Erdem, parmak boyasının seçimlerde yeniden getirilmesi önerisi için de “Yani bu aslında bir ayıp. 2022 yılında ayıp. Dünyanın kaç ülkesinde kaldı bilmiyorum ama bizi buna mecbur eden yahut da bu noktaya yeniden getiren AK Parti iktidarı. Son 3-4 seçime baktığınızda, her zaman AK Parti’ye oy atmayan vatandaşların seçim sonuçlarıyla ilgili büyük endişeler taşıdığı şekilde seçimler yaptı. Baskın seçimler yaptı. Bazı seçimlerde mühürsüz oyların sayılması kararını çıkarttı Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) ki bu tamamıyla hukuka aykırıydı” diye konuştu. Erdem, teklifin kanunlaşmasından sonra anayasaya aykırı hükümlerinin takipçisi olacaklarını ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

Ankara - Anka