CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını cevapladı.

Seçimlere değinen Kılıçdaroğlu, “İlk turda kesinlikle Millet İttifakı kazanacak. Tartışılan konu isim değil sistem. Devlet aklı olan bir aday belirlenecek, ittifakı bir arada tutan, ittifakın kendi içindeki dengeleri koruyan bir kişi gelecektir. Olayı sisteme indirgemek lâzım. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir, devletin sigortası olma konumunda. Siz sadece kendi ülkenizde değil,uluslararası itibarı konusunda da saygın bir kimliğe sahip olmak zorundasınız. Bu seçim Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Devleti iyi tanıyan birisinin olması lâzım, herhangi bir kişiyi çok popüler diye getirelim cumhurbaşkanı adayı koyalım olmaz. İttifakın kendi içinde uyumu koruması lâzım” dedi.